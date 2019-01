Jos kodin sisustus on kuin suoraan 90-luvun ruotsinlaivalta, merelliseen tunnelmaan pääsee virittäytymään joka päivä – Vaan mitä tekee laivahullu Sami Koski?

Koti

Jos kodin sisustus on kuin suoraan 90-luvun ruotsinlaivalta, merelliseen tunnelmaan pääsee virittäytymään joka

Tervetuloa laivaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istahdamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Aiemmin

Olohuoneeseen

Taidehankintojakin

Vieläkö

Moni himoitsee ruotsinlaivojen ysärikalusteita ja -tauluja

Marmori

Seuraava

Laivahuutokauppojen

Sami Koski https://www.hs.fi/haku/?query=sami+koski toivottaa ja viittoo astumaan peremmälle kotiinsa. Se ei kuitenkaan keinu, vaikka talvimyrskyn rippeet riehuvat vielä ulkona.Sillä Kosken koti ei ole asuntolaivassa eikä edes meren rannalla. Lähimmälle lammikolle, Valkjärvelle, on viitisen kilometriä.40-vuotias ravintolapäällikkö, kahden lapsen isä ja risteilybloggaaja on sisustanut paritalonpuolikkaansa Klaukkalan pien­taloalueella ruotsinlaivaksi Helsingin ja Tukholman väliä seilanneilla retrokalusteilla, valaisimilla ja esineillä.Hän on laivahullu, niin kuin laivaharrastajat itseään leikkimielisesti kutsuvat – ihmiset, jotka ovat hulluina laivoihin.aluksi buffetin pöytään. Sieltähän monen risteilykin alkaa. Ja Koskien kotona keittiötä kutsutaan buffetiksi. Siitä kertoo oven yläpuolelle kiinnitetty valokyltti, jossa lukee Buffet Symphony.Kyltti on ohjannut nälkäisiä risteilijöitä oikeaan suuntaan parikymmentä vuotta, kunnes Silja Symphonyn seisovapöytä meni remonttiin ja vaihtoi nimeä.Koski pelasti hylätyn kyltin kaatopaikan kohtalolta. Taulussa on valot päällä aina, kun perhe syö. Lihapullia ja perunamuusia popsiessa on mukava muistella menneitä.Koski on kattanut keittiönpöydälle osan aarteistaan, arvokkaita keräilykappaleita.Pöydällä lojuu kymmenittäin hyttikortteja, hyljepäisiä pullon­avaajia ja jääpalamuotteja.Vanhoja ruoka- ja juomalistoja, Silja Linelle nimikoitu Arabian kahviastiasto 1960-luvulta ja Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön snapsilaseja 1950-luvulta. On varustamon tuhkakuppeja ja juhlavuoden viskipullo.Viereisessä huoneessa kuopuksen sängyllä pötköttää eri-ikäisten Harri Hylkeiden pehmoleluyhdyskunta. Niistä näkee, miten laivayhtiön taloudellinen tilanne on muuttunut vuosien varrella, Koski kertoo.Nousukauden hylkeet ovat lihavia, lama-ajan hylkeet laihoja.”Vaimo on sanonut, että yhtään enempää hyljettä ei tarvita, mutta poika on eri mieltä.”mykistää. 352. Niin monta laivamatkaa Koski on tehnyt vajaan 30 risteilyvuotensa aikana. Käytännössä hän käy laivalla kerran kuussa ja lienee yksi eniten huvikseen laivoilla reissanneista suomalaisista.Ensimmäisen laivamatkansa Koski teki 12-vuotiaana Viking Linen Rosellalla. Vuosi oli 1990.Pieni ja vaatimaton autolautta ei jäänyt pikkupojan mieleen kummoisena kokemuksena. Vaikutuksen teki lopulta Silja Serenade, jossa oli ennennäkemätön yli sata metriä pitkä ja kuusi kerrosta korkea kävelykatu lasikattoineen.Koski on suhannut edestakaisin Helsingin ja Tallinnan väliä, yhteensä 170 kertaa. Mutta ei ruotsinlaivoilla tehtyjen matkojen määrä häviä kovin paljon Viroon vieville lautoille: Suomesta Ruotsiin ja takaisin hän on matkannut meren yli 116 kertaa.Valkeat laivat -nimistä blogia pitävä Koski on Itämerellä julkkis, jonka tuntevat niin laivojen tarjoilijat, taxfree-kaupan myyjät kuin kapteenit. Vuosikymmenien aikana hän on rakentanut toimivat verkostot laivojen miehistöihin, mikä on helpottanut kodin sisustuksessa.Koski kyselee kalusteita suoraan tutuilta, ja toisinaan niitä suorastaan tyrkytetään hänelle. Osan esineistä hän on hankkinut huutokaupoista. Laivatavaraa on kertynyt pikkuhiljaa sitä mukaan kuin aluksia on uudistettu.Laivayhtiö Tallink Siljan järjestämissä huutokaupoissa tavarat ovat olleet niin haluttuja, että niistä on jopa taisteltu.Koskella oli oma laivahuoneensa, man cave eli miesluola, mutta nyt teema on laajentunut eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, lastenhuoneeseen ja kylpyhuoneeseen. Kaikkialle.Mikään miesluola koti ei kuitenkaan ole, vaan vaimo ja lapset viihtyvät ruotsinlaivan hengessä oikein hyvin. Rajat miehen sisustusinnolle on silti vedetty. Hän sisustaisi kotia laivakamalla enemmänkin, jos tilaa olisi ja vaimo suostuisi.Toistaiseksi Anna Koski https://www.hs.fi/haku/?query=anna+koski on joutunut kieltämään miestään ruuvaamasta seinään vain yhden esineen: vaaleanpunaisen kukkanuppua esittävän seinälampun. Hänestä ne ovat liikaa, liian retrot.”Sami voi panna ne omaan man caveensa muttei tänne.”Historiaa lampuilla olisi. Ne ovat alkuperäiset vuodelta 1990 ja valaisseet pitkään Masa Yardsilla rakennetun Silja Serenaden Maxim-ravintolassa illastaneita ihmisiä. Sami Koski maksoi niistä vitosen kappaleelta.risteilijä on hankkinut lasipöydän saman laivan Commodore-hytistä. Hän sanoo valinneensa yksilön, jossa oli vähiten elämisen jälkiä. Muutama naarmu sai olla muistuttamassa menneestä.Kotona on myös kaksi messinkistä lasipöytää jostakin sadoista perushyteistä. Niiden päälle on aseteltu luksushytin entiset pöytälamput. Pöydät Koski sai maksutta, lamput maksoivat yhteensä kympin.Eniten laivaa muistuttaa makuuhuone, joka on kuin sviitti.Muhkean parisängyn päädyssä on laivan savupiippuja symboloivat messinkiset valaisimet. Koski himoitsi niitä aina laivamatkoillaan, kunnes laivayhtiö päätti, että nyt on aika vaihtaa ne.Koski on risteilyillään tehnyt. Makuuhuoneeseen hän on kiinnittänyt taulun, joka esittää saariston kallioita. Se on peräisin Silja Symphonyn Commodore-luokan keulahytistä numero 11324.”Toista samanlaista makuuhuonetta ei ole kenelläkään muulla”, Anna Koski kehuu miehensä sisustustaitoja.Ja totta kai paritalossa pitää terassi olla. Eikä mikä tahansa. Se on Sea Pub, jossa voi kaasugrilliä lämmittäessä nautiskella viilentäviä juomia, ihan kuin laivan aurinkokannella.Merinäkymäkin terassilta on: pieneen ikkunaan Sami Koski on liimannut kalvon itse ottamastaan valokuvasta Helsingin edustalta. Ikkunan toisella puolella on kylpyhuone, eli merimaisemia saa ihailla joka päivä myös suihkussa käydessä.laivalle tekee mieli, kun kotikin on kuin ruotsinlaiva?Kyllä, pariskunta nyökkää. Laivalla Koskista tavallaan tuntuu kuin olisi kotona, paitsi että ei tarvitse miettiä, mitä syödään, kuka pyykkää ja koska imuroidaan.Tämän kuun Kosket pitävät lomaa risteilyistä. Edellinen laivamatka oli vuodenvaihteen tienoilla ja seuraava on buukattu helmikuun alkuun. Tuliainenkin on jo tiedossa.”Saan palan laivan lattiamattoa”, Sami Koski paljastaa.Pala on puhdas ylijäämäkappale, ei sataan kertaan oksennettu ja hinkattu muinaisjäänne.ja messinki ovat olleet taas suosittuja sisustuksessa viime vuosina. Niitä on totuttu näkemään myös 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa rakennetuilla ruotsinlaivoilla.Se voi olla yksi syy, miksi matkustajalauttojen käytöstä poistetut retrokalusteet ovat kiinnostaneet monia. Tallink Silja on järjestänyt viiden vuoden aikana muutamia huutokauppoja, ja tavarat ovat olleet suosittuja.Ensimmäinen huutokauppa pidettiin vuonna 2014, kun Helsinki–Tukholma-väliä kulkevaa Silja Serenadea ja Silja Symphonya uudistettiin isosti. Kaikkea ei haluttu heittää roskiin, vaan tavarat päätettiin kierrättää.Ihmiset saivat huutaa tavaroita aluksi verkossa ja myöhemmin myös Helsingin Olympiaterminaalissa.huutokauppa on Makasiiniterminaalissa, jossa meklarina toimii huutokauppakeisari Aki Palsanmäki https://www.hs.fi/haku/?query=aki+palsanmaki puolisonsa Heli Palsanmäen https://www.hs.fi/haku/?query=heli+palsanmaen kanssa.Myyntiin tulee muun muassa kalusteita ruotsinlaivojen ruokaravintoloista, pubista ja yökerhosta. Lisäksi kaupan on tauluja ja koriste-esineitä.Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd https://www.hs.fi/haku/?query=marika+nojd veikkaa, että kysytyimpiä ovat nyt erilaiset kirjaimet, joita on käytetty ruoka- ja juomapaikkojen nimikylteissä. Hänen mukaansa esimerkiksi Bon Vivant -ravintola ja viinibaari ovat osalle matkustajista tärkeitä paikkoja, joten fanit saattavat joutua taistelemaan kirjaimista.Kirjaimia kotiinsa on hankkinut myös risteilyblogia pitävä himoristeilijä Sami Koski https://www.hs.fi/haku/?query=sami+koski . Hän kertoo tuoneensa terassilleen Silja Symphonyn itämaisen kahvilan Orient-nimen kirjaimet, jotka painoivat yhteensä kuutisen kiloa.Nöjd arvelee, että kovaa kamaa ovat myös merenalaista maailmaa henkineen Atlantis Palacen yökerhon alkuperäiset simpukkalamput ja muut merelliset koriste-esineet 1990-luvun alusta.Laivan portaikossa ollut kansikartta kuuluu Kosken erikoisimpiin hankintoihin. Se on nyt tyttären huoneessa kaapin päällä odottamassa muuttoa isompaan asuntoon.kummallisten tavaroiden joukkoon lukeutuu myös pala roomalaistyylisen kylpylän kaakelia, osa saunaosaston seinää ja pätkä kaidetta.”Kaakeleita yritettiin irrottaa varovasti, mutta vain yksi saatiin myyntiin. Siitä maksettiin toistasataa euroa. Se ostettiin koriste-esineeksi”, Nöjd kertoo.Saunaosaston seinän mukana tuli siihen upotettu pyöreä peili, joka muistutti vanhan laivan ikkunaa. Se meni kaupaksi 60 eurolla. Pienestä palasta kaidetta huudettiin 245 euroa.

Kaikkien aikojen

”Jotkut ovat matkustaneet paljon laivoilla ja halunneet kotiinsa nostalgisia esineitä.”

Mutta kuka

Tallink Siljan hyväntekeväisyyshuutokauppa Helsingin Makasiiniterminaalissa (Eteläranta 7) la 9.2. klo 13. Tavaroihin pääsee tutustumaan klo 12 ja etukäteen yrityksen nettisivuilla https://www.tallinksilja.fi/hyvantekevaisyyshuutokauppa