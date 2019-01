Koti

Ahtaasti asuminen on yleistymässä, ja Helsingin Alppilassa asuvat Estradat ovat siitä osoitus – neli­henkisen

”Mitä olohuoneella

Salla Estrada

Keittiössä

”Meillä on yhdet lakanat kullekin.”

48 neliön yksiö

”Ainoa kasa on kasa kirjaston kirjoja.”

Ehkä

Helsingin

Vähissä neliöissä

Tätä vaihetta

Kun jokaiselle tavaralle on oma paikkansa, mitään ei tarvitse etsiä.

Heini Aulakosken

Aulakoski

”Mieluummin lähdetään opettelemaan jotain kivaa kuin ihastellaan kotona tavaroita.”

Yksiön

Pieni asunto, jossa on vähän tavaroita, on nopea siivota.

Opiskeluhommat

Ihan joskus

Tehoneliöiden suosio kasvaa niin, että tulevaisuudessa asumme entistä ahtaammin

Estradan

Estradat

”Vapaaehtoinen ahdas asuminen tulee yleistymään.”

Tutkijatohtori

Toisaalta

”Teknologian kehittyessä tavarat vähenevät kuin luonnostaan.”

Elina Hiltunen

Asumistoiveet