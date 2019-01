Tähän nousee kokonainen kortteli, jossa ei saa polttaa – Kiinteistönvälittäjä: Helsingin esimerkkiä kannattaisi seurata

Koti

Tähän nousee kokonainen kortteli, jossa ei saa polttaa – Kiinteistönvälittäjä: Helsingin esimerkkiä kannattais

Sompasaaren

Isot vuokranantajat

”Rakennusliikkeet pelkäävät, että tupakointikielto haittaa kovan rahan asuntojen myyntiä.”

Tupakoinnin

tulevista kahdeksasta korttelista yhdestä tulee sellainen, jonka kaikissa taloissa on tupakointi kielletty niin taloyhtiön yleisissä tiloissa, asunnoissa kuin parvekkeillakin.Kortteli on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omaa asuntotuotantoa. Esimerkiksi yksi taloista on Helsingin Asumisoikeusasunnot Oy:n rakennuttama asumisoikeusyhtiö Fortuna.Miksi kaikkia uudiskohteita ei määrätä savuttomiksi jo rakennusvaiheessa?ovat jo kieltäneet tupakoinnin uudiskohteissaan.Esimerkiksi Suomen suurin vuokranantaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka teki vuonna 2017 päätöksen kieltää tupakoinnin kaikissa uudiskohteissaan.Ensimmäinen Hekan kokonaan savuton uudiskohde valmistui Kruunuvuorenrantaan viime syksynä.kieltäminen on yksinkertaista, jos taloyhtiöllä on vain yksi omistaja, esimerkiksi Helsingin kaupunki. Käytännössä tupakointi kielletään vuokrasopimusehdoin.Tavallisessakin asunto-osakeyhtiössä tupakointikiellosta voisi määrätä perustamisvaiheessa rakennusliike.Kiinteistöliiton juristin Jenni Huplin https://www.hs.fi/haku/?query=jenni+huplin mukaan rakennusliike voi tosiaan kirjata tupakkakiellon yhtiöjärjestykseen perustaessaan asunto-osakeyhtiötä.”Rakennusliike on uudiskohteessa perustajaosakas. Niin kauan kuin yhtään asuntoa ei ole vielä myyty, se voi yksin kirjata yhtiöjärjestykseen melkein mitä vaan”, Hupli sanoo.Rakennusliikkeet eivät ole kuitenkaan käyttäneet mahdollisuutta. Hupli epäilee, että ne pelkäävät, että tupakointikielto haittaa kovan rahan asuntojen myyntiä.

Samaa sanoo

”Joku isoista rakennusyhtiöistä voisi kokeilla tätä.”

Kiinteistömaailman

Sainomaa

