Ovelta ovelle kiertävät remonttikaupustelijat piinaavat jopa tuntien aggressiivisilla myyntipuheilla – ”Kun kieltäydyin remontista, he sanovat, että rouva hyvä, ette ymmärrä”

Koti

Ovelta ovelle kiertävät remonttikaupustelijat piinaavat jopa tuntien aggressiivisilla myyntipuheilla – ”Kun ki

Madot syövät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ovelta ovelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aggressiivinen

Kymmenet HS:n lukijat kertoivat aggressiivista myyntiesittelyistä.

HS pyysi lukijoilta

”Enää en päästä edes sisälle.”

Remonttien

Espoolainen

”Pääsin eroon myyjästä sanomalla suoraan, että tämä oli nyt tässä.”

Salossa

Myyjä yritti tehdä kauppoja lähes kolme tuntia.

Lahtelaismiehestä

Myyjiä eivät pysäytä edes kaupustelu kielletty -kyltit.

Kouvolassa

Näillä asiantuntijoiden vinkeillä ehkäiset ongelmia kotimyynnissä

Kun

1. Pysy tiukkana

2. Ostopakkoa ei ole

3. Harkitse tarkkaan

4. Vaadi kirjallinen tarjous

5. Lue sopimusehdot huolella

6. Kerro oikeuksista vanhemmille

7. Tunne talosi

8. Tarjoa juttuseuraa yksinäisille

Pyydä Herran apua tai sano perheesi olevan sairaana – HS:n lukijat kertovat, miten kiusallisista kaupustelijoista pääsee eroon

Olemattomia

Mies Nokialta:

Nainen Espoosta:

Mies Kokkolasta:

Nainen Vantaalta:

Mies Hämeenlinnasta:

Nainen Helsingistä:

Mies Kiteeltä:

Nainen Juuasta:

Mies Mikkelistä:

Mies Keravalta:

Nainen Vantaalta:

Mies Klaukkalasta: