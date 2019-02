Koti

Isännöitsijä ei saisi pitää talo­yhtiötä talutus­nuorassa, vaan hänen pitäisi ajaa sen etua – Tällaista on, ku

Isännöintiala

Käytännön

”Suomessa on sopimusvapaus, ja yritykset päättävät itse palveluistaan ja niiden hinnoittelusta.”

Isännöitsijöiden

”Meillä on paljon hyviä isännöitsijöitä mutta valitettavan paljon myös huonoja.”

Tämän jutun

Ongelma: Isännöintisopimus kieltää osapuolia aiheuttamasta haittaa toisilleen negatiivisella julkisuudella.

Ongelma: Isännöintisopimuksen mukaan isännöintiyritys perii taloyhtiöltä prosenttiosuuden urakoista.

Ongelma: Sopimuksen mukaan isännöintipalvelun hinta on salassa pidettävää tietoa.

Ongelma: Puheenjohtaja-isännöitsijä laskutti vuosia omavaltaisesti isännöinnistä, vaikka asiasta ei ollut sopimusta.

Ongelma: Isännöitsijä antoi hallitukselle pari päivää aikaa tutustua salaojaremontin korjausehdotuksiin ennen päätöksentekoa.

Ongelma: Hallituksen mielestä isännöitsijän laatima pöytäkirja ei vastaa yhtiökokouksen päätöstä.

Ongelma: Isännöintiyrityksen lausunnossa maalaillaan hallituksen rikosoikeudellista vastuuta, jos urakkaa ei toteuteta niin kuin isännöitsijä on pöytäkirjaan merkinnyt.

Ongelma: Luottamus isännöitsijään meni.

Ongelma: Vaadin saada kuntotutkimuksen teettämisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Se ei onnistunut ennen kuin hankin asianajajan.

Isännöitsijästä tehdyn kantelun syynäävät kollegat, jopa kaverit

Jos

Kantelut

Onko ISA-auktorisointi pelkkää sanahelinää?

Maksuttoman

Yksi mies monessa valvontaelimessä

Alan

Valvooko

Viranomainen on selvitellyt isännöintialan kartellia lähes kaksi vuotta.

Isännöintiala

Isännöitsijän pitäisi kilpailuttaa palveluntarjoajia.

Isännöinnin