Heiluva wc-pytty aiheutti vuokratulojen menetyksiä asunnon omistajalle – Joutuuko taloyhtiö maksamaan vahingon

Vuokralaiseni muutti pois, ja asunnon tarkastuksen yhteydessä huomasin heiluvan wc-istuimen. Tein siitä ilmoituksen huoltoyhtiölle, joka ilmoitti, ettei asia kuulu heille. Valitin asiasta ylimääräisessä yhtiökokouksessa, minkä jälkeen putkimies kävi katsomassa wc-istuinta, muttei korjannut sitä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitin asiasta jälleen. Parin kuukauden kuluttua sain sähköpostia, jossa kerrottiin, että minun pitää maksaa korjaus. Asian selvittelyyn on mennyt puoli vuotta, enkä ole voinut ottaa uutta vuokralaista. Mitä korvauksia voin vaatia?

