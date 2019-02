Remontteja kaupustelevilla yrityksillä on täsmätiedot taloista, joissa tarvitaan korjauksia – Lähde on usein viranomaisen rekisteri

Koti

Remontteja kaupustelevilla yrityksillä on täsmätiedot taloista, joissa tarvitaan korjauksia – Lähde on usein v

Helsingin Sanomat

Viidestä

Yksi lukija

Myydäänkö tietoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee selvityksen.

Maanmittauslaitos

Väestörekisterikeskus luovuttaa tietoja suoramarkkinointiin.

Suomalaisten

Nettiarvontaan osallistuminen on riski.

Markkinoija

Kiinteistön omistaja