Stella Karlsson hankki purkukuntoiseksi tuomitun talon ja asuu siinä ilman suihkua ja sisävessaa – ”Menoni ovat pienet enkä joudu elämään yli varojeni”

Koti

Stella Karlsson hankki purkukuntoiseksi tuomitun talon ja asuu siinä ilman suihkua ja sisävessaa – ”Menoni ova

Päättynyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen sijaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stella Karlsson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pihalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En ole kerrostaloihminen.”

Pieni

”Vastustan sitä, että nykyisin pidetään ihan normaalina elää yli tulojen.”

Karlsson

Karlsson

Oman haasteensa

Kosketus luontoon

Stella Karlsson

Puolentoista

Ennakkoluulojakin

”Elämä enemmän elämältä kuin kerrostalon yksiössä”

Isompi

HS:n lukijat

”Styrox-istuin on miellyttävä pakkasellakin”

”Kesäisin otimme meripesut ja kylmällä puskapesut”

”Haen juomaveden naapurista”

”Ilman suihkua voi elää”

”En tarvitse älytaloa”

”Pesen astiat kahdessa vadissa keittiössä ja peseydyn itse ulkosaunassa”

https://www.hs.fi/remontointi/