Arabianrannassa muutetaan 700 lämmitystolppaa sähköautojen latauspisteiksi – Miksi ihmeessä uusiin taloihin ei rakenneta niitä valmiiksi?

Koti

Arabianrannassa muutetaan 700 lämmitystolppaa sähköautojen latauspisteiksi – Miksi ihmeessä uusiin taloihin ei

Helsingin

Arabianrannan

Rakennusliikkeet väittävät, että latauspisteille ei ole vielä kysyntää.

Miksi ihmeessä

Rakenteilla

Uusi autopaikka, jossa voi ladata sähköautoa, on muutaman tonnin tavanomaista kalliimpi.

Kaikissa