Näin asuntoilmoitusten kuvat johtavat harhaan: kaksio lasitetulla parvekkeella ja merinäkymillä onkin oikeasti alakerran perusasunto ranskalaisella parvekkeella

Koti

Näin asuntoilmoitusten kuvat johtavat harhaan: kaksio lasitetulla parvekkeella ja merinäkymillä onkin oikeasti

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehdäänpä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudella

Yhtä ovela

SRV

Pasilan

YIT

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi ihmeessä

”Ei ole ollut tarkoitus johtaa kuluttajaa harhaan.”

Hartelan

Skanska Kotien

Kaikki kuvat: Oikotie. HS ja Oikotie kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.