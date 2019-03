Koti

Uudisasunnon ostajien tyytyväisyys parani, monet rakennusyhtiöt kieltäytyivät osallistumasta tutkimukseen

Rakennusliikkeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valittamisen aihetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusyhtiöiden asiakastyytyväisyys (indeksipistettä)

1. Peab: 80,1

2. Skanska: 79,6

3. YIT: 79,4

4. SRV Rakennus: 78,2

5. Bonava: 77,4

6. Lujatalo: 74,1

Toimiala: 78,8

Viime kerralla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000005731736.html

Luja-yhtiöiden

Tutkimukseen

Rakennusteollisuuden

Tavallinen asunnonostaja