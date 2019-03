Nuohouksesta saa kesästä alkaen veloittaa mitä vain – kilpailun vapauttamisen vaikutuksista hintoihin ei ole tarkkaa tietoa

Koti

Nuohouksesta saa kesästä alkaen veloittaa mitä vain – kilpailun vapauttamisen vaikutuksista hintoihin ei ole t

Nuohooja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinteistöjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuohoushinnat riippuvat tulisijojen määrästä ja matkan pituudesta

Nuohous

Hintaesimerkkejä:

- Yksi hormi, varaava takka: noin 50 euroa

- Kaksi hormia, varaava takka ja kiuas: noin 55–60 euroa

- Kaksi hormia, varaava takka ja leivinuuni: noin 60–70 euroa

Lähteet: Pelastuslaitosten piirinuohoushinnastot, yritysten verkkosivut.