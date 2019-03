Koti

Taloyhtiön ei tarvitse sietää huonoa isännöitsijää, vaan hänet voi vaihtaa uuteen – Näin se tehdään

1. Panosta tarjouspyyntöihin

2. Listaa tehtävät

3. Tee rajattu tarjouskierros

4. Varmista laatu

5. Tee tulkinnoista liitepöytäkirja

6. Varmista vaihtotilanne

7. Kysy nykyinen työmäärä

8. Muista omistajan valta

9. Sovi riittävä kiinteä veloitus

10. Sovi hinta isännöitsijän­todistukselle

11. Selvitä kokonaiskustannukset

12. Varmista, että taloyhtiö omistaa tiedot

13. Tarkista gdpr-hinnoittelu

14. Sovi korjaushankkeen lisäkustannuksista

15. Päivitä sopimus

16. Älä siedä huonoa palvelua

Näin valitset huoltoyhtiön

Turussa ei vaihdeta isännöintitoimistoa

