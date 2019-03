Koti

Robotti-imureita ohjataan nyt kännykällä, ja kalleimmat osoittautuivat testissä melko tasavertaisiksi

tekniikka on kehittynyt niin, että niitä ohjataan ja seurataan älypuhelimella. Kännykkä tai tabletti toimii laitteen kaukosäätimenä, ja sen ruudulta voi tarkistaa, millaisia siivouskierroksia imuri ­tekee tai teki.Robotti-imurit määrittelevät siivousalueen pinta-alan ja etäisyydet laitteen kameroilla ja erilaisilla antureilla, ja imurointi tapahtuu kerättyjen tietojen avulla.TTS Työtehoseura testasi neljää keskihintaa kalliimpaa robotti-imuria: Electroluxin, iRobotin Mielen ja Neaton laitteita.Niitä vertailtiin neljässä kotitaloudessa. Imureiden suorituskykyä arvioitiin kalustetussa, parinkymmenen neliön testitilassa. Testissä keskityttiin arvioimaan imureiden eri ominaisuuksia sekä käytettävyyttä.testi­voittajaa ei TTS:n mukaan löytynyt neljän imurin joukosta. Kokonaisarvosanat olivat hyviä eikä tuloksissa ollut suuria eroja.Kaikki imurit puhdistivat hyvin kovat lattiapinnat. Eroja saatiin nurkkien, seinänvierustojen ja erilaisten mattojen imurointituloksissa.Paksut matot, sokkeloiset tilat ja korkeat kynnykset voivat haitata imurointia. Paksut matot vaikeuttivat etenkin Electroluxin ja Mielen mallien liikkumista.pärjäsivät iRobot ja Neato, joista voiton vei iRobotin malli Roomba 980 kokonaisarvosanalla 4,1. Arvosteluasteikkona oli 1–5 (1 = välttävä, 5 = erittäin hyvä).Roomba 980 imuroi tilat huolellisesti eikä jäänyt mattoihin kiinni. Laite oli helppo yhdistää langattomaan verkkoon ja se toimi hyvin myös ajastettuna ja älylaitteella ohjattuna. Robotissa on vakiovarusteena kaksi virtuaalimajakkaa, joiden avulla voi rajata imurointialueita.Robotti-imureista Electroluxia ei saatu kaikissa koetalouksissa yhdistettyä langattomaan verkkoon. Myös Neaton yhdistämista langattomaan verkkoon pidettiin hieman työläänä.Latausaseman sijainti voi vaikuttaa navigointiin. Jos osa tiloista jää imuroimatta tai robotti harhailee eikä löydä takaisin latausasemalle, kannattaa aseman paikkaa vaihtaa. Neaton ja iRobotin sovelluksessa on toiminto, jolla robotin voi etsiä älylaitteella, jos se on jumiutunut vaikkapa huonekalun alle.ominaisuuksia voidaan laajentaa muilla sovelluksilla ja älylaitteilla, kuten Applen älykellolla. Neaton ja Elecetroluxin imureita voidaan sovelluksen avulla jopa ääniohjata.Robotti-imureiden käyttö edellyttää kohtuullisia digitaitoja. Niille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään älylaitteita, robotti-imureita voi olla vaikeaa saada toimimaan haluamallaan tavalla etenkin, jos suomi ei kuulu laitteen kielivalintoihin.