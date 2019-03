Alle kymmenen vuotta vanhassa asunnossa voi olla rakennusvirheitä, ja jos tärkeä vakuutus puuttuu, ostaja saattaa joutua maksamaan korjaukset itse

Koti

Alle kymmenen vuotta vanhassa asunnossa voi olla rakennusvirheitä, ja jos tärkeä vakuutus puuttuu, ostaja saat

Asunnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan rakennusvalvonta souti ja huopasi.

Aluksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Paljonko Vantaalla on uudiskohteita, joissa ei ole rakennusvirhevakuutta.”

Kukolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Jos vakuuttaa ei ole, rakennusvirheiden korjauksesta voi tulla iso lasku.

Vakuuden

Kukon