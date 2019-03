Palikkaleikkiä Rovaniemellä: Opiskelijoille pinotaan kerrostalo puuelementeistä – vessat ja keittiötkin olivat valmiina

Koti

Palikkaleikkiä Rovaniemellä: Opiskelijoille pinotaan kerrostalo puuelementeistä – vessat ja keittiötkin olivat

Rovaniemelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusliikkeen

Yleensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puukerrostalossa