Vaikkei omassa asunnossa olisi parveketta, voi joutua maksamaan naapurin parvekkeen lasittamisesta – Onko reilua?

Vaikkei omassa asunnossa olisi parveketta, voi joutua maksamaan naapurin parvekkeen lasittamisesta

1. Voiko taloyhtiön hallitus päättää parvekkeiden lasituksesta?

Ei voi.

2. Saako taloyhtiö maksaa parvekelasituksen vain osaan parvekkeista?

Taloyhtiö

3. Kuka vastaa parvekelasituksen kunnossapidosta?

Kunnossapitovastuu

4. Pitääkö taloyhtiön korjata kaikki parvekkeet, vai voiko se jättää osan korjaamatta?

Taloyhtiön

parvekkeiden käyttömukavuutta voi parantaa parvekelasituksella.Mutta kuka lasituksen maksaa ja kenelle sen kunnossapito kuuluu? Pitääkö naapurin parvekkeen lasittamisesta tosiaan maksaa, vaikka omassa asunnossa parveketta ei olisi?neljä parvekkeiden lasitukseen ja korjaamiseen liittyvää kysymystä asiantuntijoiden kanssa.Parvekkeiden lasittaminen vaikuttaa taloyhtiön osakkaiden vastikkeisiin siinä määrin, että hallituksen toimivalta ei enää riitä. Parvekelasituksesta tulee siksi päättää yhtiökokouksessa, ellei yhtiökokous ole erikseen valtuuttanut hallitusta tekemään päätöstä asiasta.Parvekkeiden lasitusta varten on myös varattava rahaa budjettiin. Hallitus ei voi käyttää yhtiön varoja omin päin isoihin hankkeisiin.Yhtiökokouksessa riittää enemmistöpäätös. Jos taloyhtiö päättää lasittaa parvekkeet, jokainen osakas joutuu osallistumaan lasituksen kustannuksiin, vaikka omaan huoneistoon ei kuuluisi parveketta.Oikeuskäytännössä on katsottu, että parvekelasituksesta hyötyvät kaikki eli myös parvekkeettomien huoneistojen osakkaat.Lasitus paitsi lisää asumismukavuutta myös suojaa rakennusta ja tuo säästöä. Lasituksen myötä säästyy kaikkien rahaa, kun esimerkiksi yhtiön lämmitys- ja huoltokulut pienenevät.Lasituskustannukset voidaan siksi jakaa vastikeperusteen mukaisesti kaikkien osakkaiden kesken ilman, että se loukkaa kenenkään yhdenvertaisuutta.ei voi maksaa parvekelasituksia vain osaan huoneistoista, joissa on parveke. Tähän vaikuttaa yhtiöjärjestys, joka määrittelee, millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita ja osallistuvat yhtiön kunnossapidon kustannuksiin.Jos vastikeperusteena on huoneistojen pinta-ala, parvekelasituksen asennuksesta koituvat kustannukset jakautuvat kaikkien huoneistojen kesken pinta-alan perusteella.Yhtiökokous voi halutessaan selvittää osakkaiden kiinnostusta tasajakoon. Siinä kustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken.Tasajaolle on muutama edellytys. Sitä voidaan käyttää vain, jos kaikki parvekkeet ja parvekelasitukset ovat samanlaisia ja sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa osakkaista.Tasajako ei siis onnistu, ellei kaikissa huoneistossa ole parveketta.taloyhtiön ja osakkaan välillä jakautuu asunto-osakeyhtiölain mukaan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat parvekkeiden rakenteet ja eristeet, osakkaalle parvekekaiteen sisäosa ja lattian pintamateriaali.Lähtökohta on, että parvekelasituksen kunnossapito kuuluu taloyhtiön vastuulle, jos yhtiö on hankkinut lasitukset parvekkeille.Jos taas osakkaat ovat itse asennuttaneet lasituksia parvekkeilleen omalla rahallaan ja omana muutostyönään, lasituksen huolto kuuluu kullekin osakkaalle.Parvekelasitusta suositellaan huollettavan noin viiden vuoden välein.kunnossapitovastuu rakenteista rajoittuu rakennuksen alkuperäiseen tasoon.Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö vastaa vain rakenteista, jotka se on itse toteuttanut tai jotka se on myöhemmin hyväksynyt kunnossapitovastuulleen.Osakkaiden itse jälkikäteen rakennuttamien parvekkeiden kunnossapitovastuu on siis osakkailla, ellei yhtiö ole erikseen päättänyt ottaa parvekkeita kunnossapitovastuulleen.Lain yhdenvertaisuusperiaate ei tarkoita sitä, että osakkaita pitää aina kohdella täsmälleen samalla tavalla. Muuten kunnossapitotöiden toteuttaminen voisi vaikeutua.Osakas on yleensä velvollinen osallistumaan yhtiön tarpeellisten kunnossapitotöiden kustannuksiin, vaikka hän ei itse suoraan hyötyisi niistä. On tavallista, että yhtiön teettämät korjaukset hyödyttävät osakkaita eri tavalla.Juttua varten on haastateltu kiinteistöjuridiikkaan erikoistunutta lakimies Kia Köhleriä ja lakiasiantuntija Jaana Sallménia Isännöintiliitosta.