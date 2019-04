Helsinkiläisen Toni Kittin koti on lähes kauttaaltaan punainen – ”Minulla on niin vilkas mieli”, hän perustelee

Koti

asua neutraalein tai haalein sävyin sisustetussa kodissa. Sellaisessa olisi tylsää ja persoonatonta. Värittömyys on minusta epäkodikasta ja kliinistä, sanoo tamperelainen Emmi Laiho https://www.hs.fi/haku/?query=emmi+laiho Laihon keittiössä ei todellakaan ole kliinistä. Osa kaapeista on keltaisia, osa mustia ja osa punaisia valkoisilla pilkuilla. Verhoissa on valkoisia sydämiä punaisella pohjalla, ja tiskialtaan alusen peittää retrokangas, jossa punamekkoiset nuket poseeraavat rairuohonvihreällä pohjalla.Emmi Laiho rakastaa kaikkia kirkkaita värejä mutta näin keväisin kaikista eniten keltaista.”Minun värejäni ovat keltainen, punainen ja vihreä. Saan niistä energiaa ja elinvoimaa.”Kodit ovat vaihtuneet mutta kirkkaat värit ovat pysyneet tai niitä on tullut vuosien varrella lisää.”Puolisoiden kanssa asumiset ovat hillinneet tyylini toteuttamista, mutta nyt kun asun lasten kanssa kolmistaan, olen kulkenut taas reippaasti värejä kohti.”Kirkkaat värit ovat Laiholle kapinaa tylsyyttä ja tasapäisyyttä vastaan.”En halua olla valettu samaan muottiin kuin muut. Niin ajattelin jo nuorena, kun rupesin etsimään omaa tyyliäni. En seuraa trendejä. En lue sisustuslehtiä, sillä en saisi niistä mitään irti – en inspiroidu muiden ideoista.”Tyyli-idoli on Huvikummussa asuva Peppi Pitkätossu. Peppiä elokuvissa esittäneen näyttelijän kuva onkin kehyksissä sinisellä sohvapöydällä, joka oli alun perin kaapelikela.Kirkkaat värit ovat myös uhmaa vastoinkäymisten edessä.”On tapahtunut kovin raskaita ja rankkojakin asioita. Värien säilyttäminen ja yhä vain lisääminen elämään on myös sitä, etten tahdo lannistua vastoinkäymisten edessä vaan pitää kiinni väreistä ja valosta.”pitää Forget-Me-Not-putiikkia, joka on erikoistunut vintagemekkoihin ja suomalaisiin pienten firmojen eko­designvaatteisiin. Hän rakastaa lapsuuden vuosikymmenensä 1970-luvun tyyliä ja värejä. Rakkaus näkyy sekä putiikissa että kotona. Keltapunaiseksi maalatun emännänkaapin päällä on aitoja 70-luvun Rakkautta on. . . -pannumyssyjä. Vihreä vakosamettisohva on saanut ylleen oranssin virkatun päiväpeiton.”En osta uutena mitään muuta kuin alusvaatteet enkä aina niitäkään. Jos tarvitaan jotain, menen ensimmäiseksi kierrätyskeskukseen.”on ylitse muiden taiteilija ja valokuvaaja Toni Kitillä https://www.hs.fi/haku/?query=toni+kitilla . Punainen on ollut hänen rakkautensa jo pitkään. Tänään hän on punainen asua myöten: farkut ovat punaiset, samoin college, jonka miehustassa lukee Rolls Team.”Olen aina pitänyt vahvoista väreistä. Minulla on niin vilkas mieli, että tarvitsen omaan tilaani vahvat elementit, jotka vastaavat voimakkuudeltaan pääni sisäistä pyörremyrskyä.”Kitti asuu Helsingin Mäkelänkadulla 35 neliön yksiössä. Hämärtyvässä kevätillassa hän sytyttelee kaikki pienen kotinsa kohdevalaisimet. Niitä on kolmisenkymmentä. Sytyttelemiseen menee tovi. Kauneus on esteetikko Kitille kaikki kaikessa, käytännöllisyys tulee kaukana perässä.Mitä mielikuvituksellisimmat lamput – kuten neuvostoliittolaisesta talikosta itse tehty – valaisevat Kitin kokoelmia: patteri-, naamari-, muovipuhelin- ja korttikokoelmat. Ja kymmenet muut.on keräilijä. Enimmäkseen hän keräilee menneiden vuosikymmenten muovileluja. Hänen suosikkivuosikymmenensä on 1980-luku. Tavaraa on paljon. Hallitseva väri on punainen.”Seinät eivät ole valkoiset sen takia, että asun kaupungin vuokra-asunnossa enkä olisi siksi maalannut niitä. Valkoinen vain on ehdottomasti paras tausta punaisille esineille.”Minkäänlaista kaaosta tai kasoja ei keräilijän kodissa ole nyt eikä kuulemma koskaan.”Kaikella on paikkansa, kokoel­mani ovat valmiit ja sieluni ja aivoni lepäävät niitä katsellessa.”Oma tyyli alkoi löytyä lukio­ikäisenä. Ennen pitkää pun­aista kautta Kitillä oli pinkki kausi.”Myös pinkki läpäisi silloin kaiken: sisustamiseni ja pukeutumiseni. Kolmikymppisenä kasvoin aikuiseksi ja alkoi tämä punainen kausi. Olen nyt 43 ja punainen kausi jatkuu — vaikka aavistelen, että keltainen tekee vaivihkaa tuloaan.”jokaisella on ihan oma värimaailmamme.”Näemme värit omalla tavallamme. Hahmotamme eri tavalla, mistä puhutaan, kun puhutaan väreistä: vanha roosa, oliivinvihreä ja maitokahvinruskea ovat jokaiselle erilainen väri. Kun puhutaan sisustuksesta, väärää väriä ei ole olemassa. Kaikki värit ovat kauniita oikeissa paikoissa”, sanoo asiakasryhmäpäällikkö Eeva Chydenius https://www.hs.fi/haku/?query=eeva+chydenius Tikkurilasta.Ammattimaisessa sisustussuunnittelussa nyrkkisääntönä pidetään, että tiloihin, joissa oleskellaan lyhyitä aikoja, voi laittaa ”rohkeita” värejä. Oleskelutiloihin kannattaa laittaa neutraaleja, rauhallisia värejä, joihin ei helposti kyllästy.Tuo sääntö siis pätee useimmiten. Ei Emmi Laihon tai Toni Kitin kaltaisten värifanaatikkojen kodeissa, joissa neutraali väri ei ole vaihtoehto.”Minulle beigeä ei ole olemassa”, sanoo Toni Kitti.muuten yleisesti ajatellaan, että värikäs koti on ”iloinen”? Ei kai väreillä oikeasti ole mielialaa?””Värillä ei ole mielialaa, mutta värit tutkitusti vaikuttavat mielialaan ja niitä käytetään paljon siinä tarkoituksessa etenkin julkisissa tiloissa. Esimerkiksi keltainen ja oranssi luovat energisen tunnelman, sininen saa tilan tuntumaan vii­leältä ja vihreä rauhoittaa”, Eeva Chydenius kertoo.suhtautumista sisustamisen väreihin on miettinyt paljon myös pitkän linjan sisustussuunnittelija Seija Strand https://www.hs.fi/haku/?query=seija+strand . Hän suunnittelee koteja ja työskentelee television sisustusohjelmissa.”Suomalaiset usein pelkäävät tummia ja vahvoja sävyjä pinnoissa”, sanoo Strand.Suurin osa suomalai­sista sisustaakin hillityillä väreillä. Sitten ovat nämä voimak­kaiden värien rakastajat, joiden suhde väreihin on into­himoinen.”Oletan, että heille värien merkitys on ihan erilainen kuin suurim­malle osalle. He eivät ehkä saa oikein mitään irti neut­raaleista väreistä. Olen miettinyt, että olisivatko nämä väri-ihmiset vain rohkeampia asioiden kanssa – muidenkin kuin sisustuksen.”kotien aika on ohi. Värit palaavat suomalaiskoteihin. Näin on kerrottu trendiraporteissa ja sisustuksen hippaloissa ainakin parin vuoden ajan.”Minun mielestäni musta ja valkoinen eivät ole ikinä out, koska ne ovat kaiken perusta ja hyvä pohja sisustukselle. Kyllä joka kotiin jotain mustaa ja valkoista halutaan tai niitä tulee puoliautomaattisesti”, Seija Strand pohtii.”Tällä hetkellä meidän kysytyimpiä sävyjä ovat lämpimät harmaat eri valööreissä”, kertoo Eeva Chydenius Tikkurilasta, joka on Suomen suurin maalinvalmistaja.Yksi versio suomalaiskotien uudesta värikkyydestä on tämä: kolmikymppisten sisustus­trendejä paljon seuraavien pienet kaupunkikodit on maalattu, sisustettu ja stailattu someen pehmein pastellisävyin. On paljon beigeä – kauniimmin sanottuna hiekan tai pellavan sävyä – ja hentoa, harmahtavaa vaalean­punaista.

”Suomalaiset sisustusvaikuttajat pitävät tärkeinä Tukholman sisustusmessuja. Viime helmikuisten messujen jälkeen suomalaisten tietoisuuteen tulivat sellaiset sävyt kuin murrettu tiili, vanhaa roosa ja hiekka. Nuoret sisustajat hurahtivat niihin”, sanoo Strand.on kertonut väreistä. Voimakkaat värit ovat voimaannuttavia ja energisoivia ja niillä saa edullisesti näyttävää. Emmi Laiholle värit ovat kapinaa. Toni Kitille värit ovat sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kohtaamisia.Mutta lopuksi seuraa pieni valkoisen puolustuspuhe. Sen pitää sisustussuunnittelija Seija Strand.”Sisustussuunnittelijana tiedän, että valkoisia seiniä ja kalusteita halutaan koteihin aina ja edelleen todella paljon. Valkonen ei ole huono, se on aina raikas ja puhtoinen vaihtoehto. Se on hyvä tausta kaikille muille väreille. Valkoinen on satavarma valita, se ei ärsytä eikä jätä pulaan.”Tosin valkoisen värin valinta ei ole ihan helppoa. Kun ei ole yhtä valkoista väriä. Yksi valkoinen taittaa punaiseen, yksi siniseen. Mutta se on oman juttunsa aihe.