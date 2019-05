”Tuntuu siltä kuin istuisi tuhkakupissa”, kertoo kerrostalossa asuva – Jo lähes sataan taloyhtiöön pääkaupunkiseudulla on määrätty tupakointikielto

Koti

”Tuntuu siltä kuin istuisi tuhkakupissa”, kertoo kerrostalossa asuva – Jo lähes sataan taloyhtiöön pääkaupunki

Aurinko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ketään ei voi kieltää täysin tupruttelemasta.

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000005975953.html

Taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa.

Kolmas vaihtoehto

Ennen kuin

Hakemusten käsittely on ruuhkaantunut Helsingissä.

Pääkaupunkiseudulla

Espoossa ja Vantaalla

Tiilikainen: ”Lakien kiristyksiä parempi keino on sopimisen tie.”

Helsingin Sanomien

Hengitysliitto: ”Naapurin tupakointi ei ole yksityisasia.”

Hengitysliiton