Tässä ovat Suomen kalleimmat myynnissä olevat asunnot: Seitsemän miljoonan euron kotia Helsingin Lautta­saares

https://www.hs.fi/koti/art-2000005310505.html

”Miljoona euroa ei itse asiassa ole paljon.”

Suomen kalleimmat myynnissä olevat asunnot

1. Lauttasaari, Helsinki: 7,2 miljoonaa euroa

2. Kulosaari, Helsinki: 6,2 miljoonaa euroa

3. Kuusisaari, Helsinki: 5 miljoonaa euroa

4. Kaskisaari, Helsinki: 4,48 miljoonaa euroa

5. Kaskisaari, Helsinki: 3,98 miljoonaa euroa

6. Kulosaari, Helsinki: 3,57 miljoonaa euroa

7. Ullanlinna, Helsinki: 3,5 miljoonaa euroa

8. Kuusisaari, Helsinki: 3,5 miljoonaa euroa

9. Tolkkinen, Porvoo: 3,5 miljoonaa euroa

10. Kauniainen: 3,4 miljoonaa euroa

Tiedot on kerätty Oikotieltä 2. toukokuuta. Oikotie ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.