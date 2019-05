Espoolaisen rivitalon asukkaat villiintyivät kevättalkoista, jossa ensin raadettiin, sitten syötiin ja lopuksi saunottiin ja lilluttiin paljussa

Koti

Espoolaisen rivitalon asukkaat villiintyivät kevättalkoista, jossa ensin raadettiin, sitten syötiin ja lopuksi

Makkarat

Talkooperinne

Taloyhtiöllä

Samaan

Näin HS:n lukijoiden taloyhtiöissä talkoillaan

Kukaan ei osallistu

Tehtävät jaetaan talkootyökorttien avulla

”Talkoot

Tehkää, mitä tykkäätte

”Asuin

Yhteiset työt tehdään vuorolistojen mukaan

”Asukkaat

Vapaalla tyylillä mennään

”Ennen vanhaan

Joulukalenterina on avoimet ovet kodeissa

”Talkoiden

Koko kortteli yhteen

”Asuinalueemme

Kerhohuone käyttöön

”Taloyhtiössämme

Teemailtoja ja puuhailua naapureiden kanssa

”Meillä järjestetään

