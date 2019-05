Koti

Yli puolet kesämökin omistajista asuu omakoti- tai paritaloissa – katso HS:n laskurista mökkimarkkinan tilanne

Kesämökin

Kesämökin

Eniten

omistajilla on useimmiten talo jo arkikäytössä.Tilastokeskuksen tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että yli puolet kesämökin omistajista asuu erillisissä pientaloissa eli omakoti- tai paritaloissa. Kerrostaloissa asuu 28 prosenttia ja rivitaloissa 11 prosenttia mäkin omistajista.Kaikkiin suomalaisiin verrattuna pientaloasujat ovat mökkiläisissä yliedustettuina ja kerrostaloasukkaat aliedustettuina.omistajan mediaanimatka kotoaan mökille on hieman alle neljäkymmentä kilometriä. Puolella mökin omistajista on siis tätä pidempi ja puolella lyhempi matka.Erillisissä pientaloissa asuvilla mökinomistajilla mökkimatkan keskiluku on 29 kilometriä. Kerrostaloissa asuvilla vastaava luku on puolestaan noin 60 kilometriä eli huomattavasti pidempi.kesämökkejä oli vuonna 2018 Kuopiossa, 10 800. Mikkelissä mökkejä oli lähes yhtä paljon eli 10 500. Kolmanneksi tässä vertailussa sijoittui Parainen, jossa mökkejä oli 8 800. Muita yli 8 000 mökin kuntia olivat Lohja, Savonlinna ja Hämeenlinna.