”Ennen kehotin ostamaan. Enää en sitä tekisi”, sanoo Suomen johtava sisustusstailisti

Intohimosisustajilla on koko ajan sisäinen polte hankkia uutta kamaa.

Jos tekee mieli ostaa ja sisustaa, hanki viherkasvi.

1. Osta niin vähän kuin mahdollista

2. ”Älä osta paskaa.”

Paras ekoteko on asua pienesti

pöydälle on kauniisti aseteltu pellavakankaasta tehty hiiriperhe. Ihan niin kuin pitää ekologisesti tiedostavan sisustusstailistin kotona ollakin. Pikkuinen kangashiiri makuupussissa, toinen pikkuriikkisiä vaunuja työntämässä.Mutta kaikki ei ole täydellistä. Hiiriperhettä vaanii kasa peukalonpään kokoisia muoviotuksia, Hatchimals-leluja.”Kun odotin esikostani, ajattelin, että ostan lapselleni vain puuleluja. Sain huomata, että ei se niin mene. Puujunat eivät riitä. Lapset rakastavat pieniä muovieläimiä ja glitteriä, ja minun on hyväksyttävä se”, Susanna Vento https://www.hs.fi/haku/?query=susanna+vento huokaisee.haluaisi asua ehdottoman ekologisesti: tehdä harkittuja hankintoja, ostaa pitkäikäisiä, mieluiten kauemmin kuin ihmisen eliniän kestäviä kalusteita, eikä päästää kotiinsa muovia missään muodossa.Hän haluaa myös tehdä työtään ekologisesti. Se ei ole ihan helppoa, sillä hän työskentelee sisustusalalla. Kauniiden mutta ei ihan välttämättömien asioiden keskuudessa.Susanna Vento on Suomen johtava sisustusstailaaja ja kuvausjärjestäjä. Hän valitsee lehtikuviin ja markkinointimateriaaleihin kalusteet ja tavarat ja rakentaa niistä valokuvaajan kuvattavaksi mahdollisimman kauniin yhdistelmän, joka vetoaa katsojaan ja kuluttajaan.”Olen jakanut sisustajat kahteen ryhmään: on tarvesisustajat ja intohimosisustajat. Tarvesisustajat tarvitsevat uusia kalusteita remontin tai perheenlisäyksien takia.”Intohimosisustajille taas kodin ilmeen uudistaminen on rakas harrastus. ”Heillä on koko ajan sisäinen polte hankkia uusia tyynyliinoja ja muuta kamaa. Tässä ryhmässä muodostuu turhaa kulutusta, josta olen huolissani.”43-vuotiaana Susanna Vento on työskennellyt sisustusalalla 20 vuotta.Ennen sisustusstailistin uraa ja yrittäjyyttä hän työskenteli pitkään sisustuslehdissä. Jo lehtiä tehdessä alkoi tuntua, että ”ollaankohan sitä vähän turhalla alalla”. Jo tuolloin hän alkoi kysyä itseltään: Miksi kokoan palstoja täynnä ostosvinkkejä?Teenkö ylipäätään työtä järkevällä alalla, kun kaikki mitä teen, väistämättä liittyy kuluttamiseen?”Mutta kollegat ja pomot aina perustelivat olemassaolomme sillä, että toki ihmiset tarvitsevat pakopaikkoja arjen keskelle, ja sitä sisustuslehdet unelmakoteineen tarjoavat.”jälkeen Vento on ollut kuusi vuotta vapaana stailistina ja jatkanut jo sisustuslehtiaikoina aloittamansa Varpunen-blogin pitämistä.”Blogini alkuaikoina saatoin suositella ihmisiä ostamaan uuden maton. Enää en sitä tekisi. Jo vuosia sitten aloin tiedostaa, että sillä, mitä kirjoitan blogiini, on vaikutusta. Siksi en esittele uuden vuoden sisustustrendejä vaan viestitän mieluummin, että on trendikästä kasvattaa omat yrttinsä. Sisustusvaikuttajana koen vastuuta olla esimerkkinä.”Hänen 17 500 Instagram-seuraajansa lienevät jo oppineet Susannan ydinviestin: Ekologisen sisustamisen ei tarvitse näyttää nuhjuiselta.Vento on nähnyt tapauksia, joissa sisustaminen on lähtenyt lapasesta.”Fanaattisimpien sisustusharrastajien kannattaisi välillä ajatella muutakin kuin sisustusta. Hankkia vaikka muitakin harrastuksia. Minusta elämää ei kannata päästää liian kulutuskeskeiseksi. Jos on pakko kuluttaa, voisiko välillä kuluttaa vaatteet loppuun ja kehittää kehoa ja mieltä?”Mutta jos intohimona on sisustus, kotia tekee jatkuvasti mieli muokata.Vento itse on ratkaissut asian niin, että hemmottelee itseään mieluummin joogakurssilla kuin tavaralla, ja jos oikein kauheasti tekee mieli hankkia kotiin jotain, hän hankkii joko taidetta tai viherkasveja.”Tosin rehellisyyden nimissä minun on mainittava, että olen bloggaaja, jolle valmistajat lähettävät tuotenäytteitä: astiat, luonnonkosmetiikka ja kodintekstiilit eivät tästä kodista lopu kesken.”Hänen aarteensa on kumiviikuna, jonka hän sai pistokkaana Artekin toimistolta. Pistokas oli peräisin legendaarisen suomalaisen taidemaailman vaikuttajan Maire Gullichsenin https://www.hs.fi/haku/?query=maire+gullichsenin kasvista.”Minulla on nyt pala suomalaista kulttuurihistoriaa kotonani!”Vento suosittelee muillekin viherkasvin ostoa, jos tekee mieli ostaa kotiin jotain kivaa uutta. ”Viherkasvin ostolla et saa ihan hirveästi hallaa tehtyä maapallolle.”ja hänen kaksi tytärtään asuvat kolmessa huoneessa eli 61 neliössä Helsingin Punavuoressa vanhassa kauniissa kerrostalossa.Koti on tuttu Instagramista ja mainoskuvista, mutta näyttää paikan päällä pienemmältä ja lämminhenkisemmältä kuin kuvissa. ”Tämä on enemmän kuin riittävä, tykkään asua kompaktisti.”on paikkansa. Vento on superjärjestelijä, joka Marie Kondon https://www.hs.fi/haku/?query=marie+kondon Konmarin selailtuaan sanoi, että eihän tässä ole mitään uutta, ja joka nauttii siitä, että ruokakaapin paketit ovat millilleen rivissä.Vento vie muovittomuuden niin pitkälle kuin mahdollista: vaikka lastenhuoneessa on niitä Hatchimalseja ja pääsiäismunien muovirihkamaa, keittiössä ruokaa ei säilötä muovikelmuun tai -rasioihin.Kaikki mah­dolliset tarvik­keet kauhoista kuivaus­teli­neisiin ovat puuta.Kylpy­huoneessa harjataan hampaat puu­harjoilla ja sen jälkeen käytetään ekologista, bambu­kuidusta valmistettua hammas­lankaa.myötä Vento on innostunut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, vegaanisuudesta ja vanhan kansan ruokavaliosta. Smeg-jääkaapin päällä valmistuu ruukussa kombutsa eli hapatettu volgansienitee.Osa kodin seinistä on maalattu sävyillä, joita kuvattiin Tikkurilan markkinointimateriaaliin Vennoilla viime vuonna. Loput huoneista Susanna maalasi tölkkien jämistä itse sekoittamillaan sävyillä.Vento kertoo Tikkurilan nettisivuilla:Kokonaan valkoiseksi maalattu huoneisto kaipasi uutta maalipintaa ja ennen kaikkea sävymaailman päivitystä. Aikanaan avaruutta ja tilan tuntua tuova kokovalkoinen koti haluttiin taittaa nyt pehmeämpään ja tunnelmallisempaan asuun.sisäpihalle antavalla parvekkeella roikkuu riippumatto, jossa Susanna Vento on nukkunut silloin tällöin öitä huhtikuun lopusta lähtien.Hän nukahtaa lokkien kirkunaan ja nukkuu katkotta viiteen kuuteen asti ja herää aamun viileyteen ja kosteuteen.Susanna Vento rakastaa suomalaista luotoa, retkeilee lastensa kanssa ja antaa Instagram-seuraajilleen vinkkejä arkielämän ekologisista valinnoista: käytä mieluummin palasaippuaa kuin muovipulloon pakattua ja polta mieluummin soijakynttilöitä kuin tavallisia.myös Vennon elämässä on ekologisia ristiriitoja.Vennolla on auto. Ilman sitä eivät työt hoidu. Kalusteet ja rekvisiitat eivät siirry kuvauspaikoille fillarilla. Hän myös lentää, useimmiten siskonsa luo Etelä-Englantiin.”Kyllä, lentämisestä tunnen syyllisyyttä, vaikka lennänkin vain Euroopassa enkä ole koskaan käynyt vaikkapa Thaimaassa.”Susanna Vento lohduttaudun sillä, että näin hän tietää, mitä maailmassa tapahtuu.”Tuon matkoilta myös uusia ideoita. Jos en kävisi siskon luona Brightonissa, en tietäisi, kuinka paljon Englanti on meitä edellä monissa ekoasioissa. Heillä on esimerkiksi yleistymässä plastic free -kaupat, joihin asiakas menee omien purkkien kanssa.”uskaltaa olla julkisesti kulutuskriittinen, sillä hänellä on tarpeeksi asiakkaita sekä ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa.Hän on yrittäjänä päässyt asemaan, jossa voi valita asiakkaansa.Hän ei tee töitä yrityksille, joiden eettisyyden taso ei häntä tyydytä.miten vastata tähän suureen haasteeseen: kuinka elää ekologisesti ja silti olla sisustaja-kuluttaja?Susanna Vennolla on kaksi neuvoa:Jatkuva tavaranhimo on kuin tupakointi: ennen niin hyväksyttyä ja tavallista, mutta yhä enemmän sille nyrpistellään ja ihmetellään: miksi?”Osta harvoin. On ok ostaa luomupuuvillapyyhe, mutta kaikista paras on olla ostamatta mitään.”Ja kun harvoin ostaa, pystyy ostamaan laadukkaampaa ja hintavampaa.Sillä halpaahan ekologinen sisustaminen ei välttämättä ole, varsinkaan jos ei ole värikkään kirppari-retrotyylin fani.Jokainen, joka on ostanut vaikkapa suomalaisen puusepän käsin tekemän kalusteen, tietää, että kalliiksi tulee.Se on suomennos ajatuksesta, jonka hän omaksui Englannissa: Stop buying crap and companies will stop making crap.”Meidän pitää alkaa vaatia valmistajilta ehdotonta ekologisuutta: sellaista, että esimerkiksi mattotehtaalla nukkaleikkurin jämätkin kierrätetään. Vain sillä tavalla tämä ala muuttuu kestäväksi ja oikeuttaa olemassaolonsa.” Susanna Vento https://www.hs.fi/haku/?query=susanna+vento kehottaa lopettamaan turhan sisustussoppailun ja keskittymään vaikkapa kehoa ja mieltä kehittäviin harrastuksiin.Vento on monessa suhteessa esimerkillisen ekologinen: hän asuu kohtuullisissa neliöissä, kasvattaa omaa ruokaa, välttää muovia. Mutta hänellä on myös ”ekosyntejä”: hän autoilee ja matkustelee. Hän on ekologisesti ristiriitainen, kuten me useimmat olemme.Herää kysymys, millä teoilla on todella merkitystä? Kumoavatko pahat teot hyvät? Mitä ekologinen asuminen oikeasti on?Sitran johtajalta Mari Pantsarilta https://www.hs.fi/haku/?query=mari+pantsarilta . Hän on yksi Suomen parhaita ilmastonmuutoksen torjunnan asiantuntijoita.Pantsar on luotsannut vuodesta 2014 alkaen Sitran hiilineutraali kiertotalous -teemaa, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen siirtymää kohti ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa.

Mikä on suurin ilmastoteko, jonka suomalainen kerrostalo­asuja voi tehdä?

”Paras ja isoin ilmastoteko, jonka ’tavallinen ihminen’ voi tehdä, on vähentää yksityisautoilua tai siirtyä vegaaniruokavalioon.Kerrostaloasuja voi muuttaa oman sähkösopimuksensa perusteeksi uusiutuvan energian. Entistä pienempiin ­neliöihin muuttaminen on myös upea ekoteko.”

Entä omakotitaloasuja?

”Omakotiasujalla on hiukan enemmän valinnanvaraa kuin kerrostaloasujalla, koska hän voi miettiä itsenäisemmin lämmitystapaa. Tällöin asumisen isoin ekoteko on asentaa maalämpöpumppu, jolla asunnon lämmitys hoidetaan.””Pitää tietysti ottaa huo­mioon, minkälainen kuluttaja näissä edellisissä vaihtoehdoissa asuu, eli jos vaikka lentää ja matkustelee todella paljon ja asuu kerrostalossa pienissä ne­liöissä, niin voi olla, että lentämisen vähentäminen on se suurin ilmasto­teko, jonka voi tehdä.”

Kun tavallinen työssä käyvä perheenäiti haluaa ehkäistä ilmastonmuutosta, mitä tehdä?

”Yksi: liiku lihasvoimin tai käytä joukkoliikennettä. Kaksi: muuta ruokavaliosi mahdollisimman kasvispainotteiseksi. Kolme: muuta sähkösopimus uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetuksi.””Näiden asioiden lisäksi osta tuotteita vain tarpeeseen ja vedä lähipiirisi ihmiset mukaan muutokseen. Omaa vaikutusta voi hyvin laajentaa kodin ulkopuolelle toimimalla muutosagenttina työpaikoilla ja harrastuksissa.”

Vanhojen vaatteiden myyminen kirppiksillä tai muovittoman hammaslangan ostaminen ovat pieniä tekoja, joista tulee itselle hyvä ekologinen omatunto. Onko näin pienillä asioilla ­oikeasti merkitystä?

”Kaikilla teoilla on merkitystä. Tässä maailmantilanteessa mikään toimi ei ole liian pieni. Tärkeää on, ettei jää tekemään vain pieniä tekoja vaan ymmärtää, että isoilla teoilla luodaan oikeaa muutosta. Pienet teot ovat kuitenkin monta kertaa portti isompiin tekoihin, kun oma ilmastomyönteinen identiteetti kasvaa.”

Mitä ekologinen, ilmastonmuutoksen huomioon ottava sisustaminen voisi olla?

”Sisustamisessa olisi tärkeää, että ostaa mahdollisimman paljon käytettynä. Kierrätyskeskuksista ja nettipalveluista löytyy paljon erittäin hyväkuntoista ja persoonallista sisustustavaraa.Jos haluaa vain uutta, niin silloin olisi hyvä panostaa ajattomaan ja kestävään designiin, jonka saa myös myytyä hyvin eteenpäin. Design voi vaikuttaa kalliilta, mutta se pitää arvonsa hyvin pitkälläkin aikavälillä.”

Onko kuluttajalla valtaa?

”Kuluttajilla on iso valta. Tuotteet tehdään meille kuluttajille, ja jos me äänestämme ostamalla vain kestävän elämäntavan mukaisesti, näkyy se yritysten myynnissä. Esimerkiksi vaateteollisuudessa H&M:n myynti on laskenut, mahdollisesti koska kuluttajat ovat heränneet pikamuodin ongelmiin ja haluavat ekologisempia vaatteita.”