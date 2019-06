Koti

Juhannus tulossa ja mökki täynnä rojua? Katso ammattilaisten neuvot raivaukseen

1. Ongelma: Näitä voidaan joskus tarvita -tavarat

Ratkaisu: Älä anna tavaran hallita

2. Ongelma: Mökillä tärkeintä on hauskanpito, ei siivous

Ratkaisu: Raivaa vähän kerrallaan

3. Ongelma: Sukumökkiä ei raivaa kukaan

Ratkaisu: Jutellaan neutraalisti siitä, mitä säästetään

4. Ongelma: Mökiltä on mahdotonta kuljettaa tavaraa pois

Ratkaisu: Suunnittele logistiikka

5. Ongelma: ”Tätä ei tarvita kotona, mutta menettelee mökillä”

Ratkaisu: Mökki ei ole kakkoslaadun kaatopaikka

6. Ongelma: Tavaraa on pilvin pimein ”vieraita varten”

Ratkaisu: OPM eli oma pyyhe mukaan

Juttuun haastatellut Mira Ahjoniemi, Laura Holmström ja Meri Lähde ovat ammattijärjestäjiä. Meri Lähde on lisäksi psykologi.

