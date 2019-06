Miljoonamökin sisustus voi olla ylellinen tai kuin suoraan 80-luvulta: Tällaisilta näyttävät Suomen kalleimmat myynnissä olevat huvilat

Koti

Miljoonamökin sisustus voi olla ylellinen tai kuin suoraan 80-luvulta: Tällaisilta näyttävät Suomen kalleimmat

Raaseporin

Tällaisia

”Tällaisissa kohteissa myyntiaikaa ei voi ennustaa.”

Toiseksi kallein

Miljoonahuvilat sijaitsevat useimmiten Helsingin ja Tammisaaren välillä.

Yli miljoonan

”Ne on rakennettu omistajan unelmien täyttämiseksi.”

Hannu Salolle

Kolmanneksi kallein

Voisi luulla

Porvoossa

Paraisilla

Venäläiset ostajat ovat kadonneet.

Ketkä

Suomen kalleimmat myytävänä olevat mökit

1. Merenrantahuvila, Raasepori: 4,2 miljoonaa euroa

2. Merenrantahuvila, Helsinki: 2,58 miljoonaa euroa

3. Hirsihuvila saaressa, Savonlinna: 2,5 miljoonaa euroa

4. Saaristohuvila, Porkkala: 2 miljoonaa euroa

5. Saaristohuvila, Parainen: 1,67 miljoonaa euroa

6. Saaristohuvila, Parainen: 1,59 miljoonaa euroa

7. Merenrantahuvila, Pyhtää: 1,495 miljoonaa euroa

8. Merenrantahuvila, Porvoo: 1,49 miljoonaa euroa

9. Merenrantahuvila, Espoo: 1,49 miljoonaa euroa

10. Ruokolahti: 1,29 miljoonaa euroa

Ilmoitukset on poimittu Oikotieltä 11.6. Mukaan ei ole otettu hiihtokeskusten mökkejä eikä lomakyliä tai kartanoita. Oikotie kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.

