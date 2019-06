Koti

Omakotitalon saa pääkaupunkiseudulla jopa alle 100 000 eurolla – tällainen on halvimpien talojen kunto

Espoon Sunassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Oletko syntynyt vasara kädessä? Tai opetellut sitä joskus käyttämään ja tiedät, mitä tarkoittavat esimerkiksi sanat poravasara, käsisirkkeli ja laattaleikkuri? Ei haittaa! Täällä opit niitä käyttämään monien muiden työkalujen ohessa.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rainiota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkaupunkiseudulla

”Talo kaipaa kuntoon laittamista, mutta sitten siinä on mukava asua.” ”Talon remontti on jäänyt kesken, joten kiinteistö myydään remontoitavaksi. Tästä hyvä pohja oman unelman toteuttamiseen.” ”Rakenteet kuivat, mutta asunnossa todettu epäonnistuneen alapohjaremontin jäljiltä alapohjassa mikrobivaurio. Tästä tilaisuus toteuttaa omannäköinen koti ammattitaitoiselle korjausrakentajalle.”

Halvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toiseksi halvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omakotitalojen

Hyvällä tuurilla remonttitaitoinen voi löytää aarteen.

Kiinteistönvälittäjät

https://www.hs.fi/koti/art-2000006108088.html

https://www.hs.fi/koti/art-2000005622657.html

Ostajan

https://www.hs.fi/koti/art-2000005624814.html

https://www.hs.fi/koti/art-2000005159620.html

http://www.hs.fi/koti/art-2000002866154.html

Yllätyksiä

Hyväkuntoisten talojen hinnat nousevat nopeammin kuin huonokuntoisten.

Omakotitalojen

Helsingissä

Pääkaupunkiseudun halvimmat myytävänä olevat omakotitalot

1. Vantaan Seutula: 92 000 euroa

2. Vantaa, Kivistö: 165 000 euroa

3. Espoo, Suna: 179 000 euroa

4. Espoo, Lippajärvi: 192 000 euroa

5. Espoo, Karakallio: 198 000 euroa

6. Vantaa, Varisto: 198 000 euroa

7. Vantaa, Ruskeasanta: 198 000 euroa

8. Vantaa, Askisto: 198 000 euroa

9. Espoo, Karakallio: 199 000 euroa

10. Vantaa, Simonkylä: 199 000 euroa

Talot on poimittu Oikotieltä 17.6. Oikotie kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.