Koti

Pasilan Triplan ensimmäiset asunnot on jo kalustettu, ja kohta koko kaupunginosa muuttuu täysin

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Triplan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Rakentamisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YIT:n

Inkilä

Tilanne

Myös

Kyse

Klyygan

Ensimmäisestä