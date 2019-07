Kielletyksi kasviksi muuttuva kurtturuusu voi olla vaikea tunnistaa, mutta pensasta ei tarvitse kaivaa ylös hätiköiden

Koti

Kielletyksi kasviksi muuttuva kurtturuusu voi olla vaikea tunnistaa, mutta pensasta ei tarvitse kaivaa ylös hä

Kati Jasolan

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähdetään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruusujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurkistetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset laativat parhaillaan tarkempia ohjeita lajikkeen torjumiseen.

Pitääkö kurtturuusu poistaa itse tontin rajalta?

Tontin

Kiinteistöliiton

Pensaita

Kurtturuusu