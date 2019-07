Koti

Kuka korvaa julkisivuremontin yhteydessä huolletut parvekelasit, kun toimenpiteestä ei sovittu asukkaan kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Määrääkö kulutus vesimaksun?

mailto:hs.koti@hs.fi

Kyllä saa, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajajaTaloyhtiöllä on oikeus poistaa nykyisen tai aiemman osakkaan hankkimat parvekelasitukset rakennuksen kunnossapidon, kuten julkisivuremontin, vuoksi. Yhtiö saa myös laskuttaa tästä aiheutuvat kulut osakkaalta. ”Kulut pitääkin periä osakkaalta. Muutenhan muut osakkaat joutuisivat maksamaan naapurinsa hankkimista parvekelasituksista”, Furuhjelm sanoo.Hänen mukaansa taloyhtiön olisi kuitenkin pitänyt tiedustella osakkaalta, haluaako tämä asennuttaa lasitukset takaisin. Tähän riittää esimerkiksi tiedote, jossa osakasta pyydetään kertomaan taloyhtiölle, mikäli hän ei enää halua lasituksia. Samalla pitäisi kertoa, että asennus maksaa. Jos asiaa olisi tiedusteltu ja osakas olisi vastannut kieltävästi, hänen ei tarvitsisi maksaa parvekelasitusten asentamista takaisin paikoilleen, Furuhjelm sanoo.Jos vesimaksun on sovittu sisältyvän vuokraan, vuokranantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa vuokrasopimuksen ehtoja, sanoo Suomen Vuokranantajien lakimies. Vuokranantajalla ei siis ole oikeutta alkaa veloittaa vedestä kulutuksen mukaan, vaikka vedenkulutus olisi tähän saakka perittyä vesimaksua suurempi.Tukiainen suosittelee vuokranantajaa ja vuokralaista keskustelemaan asiasta. Yhteisymmärryksessä vuokrasopimukseen on mahdollista lisätä ehto siitä, että vesimaksu määräytyy kulutuksen mukaan.