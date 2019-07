Koti

Taloyhtiö ei tiennyt piikatusta lattiasta eikä vesivahingosta kylpyhuoneessa. Kuka maksaa remontin?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa pääsääntöisesti rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien kunnossapidosta.Jos kylpyhuoneen lattia on piikattu auki eikä tilaa voida siksi käyttää, taloyhtiön tulee korjata kylpyhuone niin sanottuun perustasoon, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimiesHänen mukaansa suositeltavaa kuitenkin on, että kylpyhuone korjataan nykymääräysten mukaisesti. Jos perustasoon kuuluu esimerkiksi muovimatto, se on järkevää korjata nykymääräysten mukaisella vedeneristyksellä.”Joissakin erityistapauksissa kylpyhuonekorjaus voidaan tehdä paikkakorjauksena, mutta sille tulee olla hyvät tekniset perusteet.”Tällainen voi olla vaikkapa tilanne, jossa taloyhtiöön on pian tulossa putkiremontti, jolloin kylpyhuone joka tapauksessa korjataan.Kunnossapitovastuun lisäksi Ruutu pohtii mahdollista vahingonkorvausvastuuta.”Jos osakas tai asukas on käynyt suihkussa piikatussa kylpyhuoneessa ja aiheuttanut sillä vahinkoa, voi hän joutua vahingonkorvausvastuuseen aiheuttamistaan vahingoista.”Hän muistuttaa, että osakkaan tai asukkaan tulee aina ilmoittaa taloyhtiölle vioista tai puutteista huoneistossa.On myös mahdollista, että osakas tai asukas joutuu maksamaan kylpyhuoneen korjauksen. Näin voi olla, jos hän on piikannut lattian omin päin.