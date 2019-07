Keskellä Vantaata on piha, joka toimii koko naapuruston kuntosalina – näin taloyhtiö voi tehdä pihoista viihtyisiä

Koti

Koko naapuruston kuntosali

Jaksaa,

Liikuntapihat

Kuntoilulaitteiden

Vielä

70 prosenttia ihmisistä pitää kerrostalopihaa tärkeänä, mutta vain 30 prosenttia käyttää sitä.

Monessa

Jotta

Pihan

Jos

Piharakennuksiin

Taloyhtiöt pelkäävät trampoliineja