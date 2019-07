Koti

Monen talon pihalla makaa rahaa: Teemu Sainomaa tekee tilin lohkomalla tonttinsa, mutta menettää päärynäpuunsa

Teemu Sainomaan

Kaupungit

Teemu

Kaupunkien

Espoossa

Kaikki omakotitalojen omistajat eivät edes tiedä, että heidän takapihoillaan makaa rahaa.

Kun

Lohkomista

Kaupunkilaiset eivät enää haaveile mahdollisimman isoista pihoista.

Huoneistokeskuksen

Keravalla

Täydennysrakentaminen

Pieni piha voi olla sisustajalle suuri mahdollisuus

Omakotitalojen

Piharakentaminen

Söpö ja romanttinen maalaistyyli ei ehkä ole paras valinta 2010-luvun espoolaiseen rivitalomaisemaan.

Terassin

Pikkuisellakin

Tervaleppä on mainio ja kestävä puutarhakalusteiden materiaali.

Terassikalusteiden

Nyt