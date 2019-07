Koti

Sähköautojen latauspisteet yleistyvät taloyhtiöissä: Näin ”mörkö” voitettiin Vantaan Hiekkaharjussa

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Latauspisteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos lämmitystolpassa lataa sähköauton, sähköjärjestelmä saattaa kuormittua liikaa.

Hiekkaharjussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiöön

Sähköpyörät kannattaa ladata kotona

Sähköautojen

Kiinteistöliiton

https://www.hs.fi/extra/taloyhtio/18032018/