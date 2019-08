”Hassisen tytöt muuttavat nyt Loviisaan”, päättivät kaksoset Sini ja Heli Hassinen ja remontoivat entisestä matkustajakodista kahden perheen asunnon

Koti

Kaksosten 200-vuotias koti

Alussa

Kaikki

Kommuunia

Tontin

Kun

Kanta-asiakkaiden järkytykseksi kaksoset muuttivat Bellan viime vuonna vegaaniravintolaksi.

Kanta-asiakkaiden

https://loviisanwanhattalot.fi/