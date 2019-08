Vain viisivuotiaan kerrostalon keittiökalusteet näyttävät ikivanhoilta – lykkäävätkö valmistajat sekundaa hitas-taloihin?

Koti

Vain viisivuotiaan kerrostalon keittiökalusteet näyttävät ikivanhoilta – lykkäävätkö valmistajat sekundaa hita

sitten valmistuneessa helsinkiläisessä hitas-taloyhtiössä osa keittiön ja kylpyhuoneen kalusteista näyttää siltä kuin ne olisivat ikivanhoja. Kaapinovet ovat turvonneet, ja niiden maali lohkeilee.Vikoja on lähes puolessa Helsingin Käpylän Panuntie -nimisen taloyhtiön asuinhuoneistoja, joita on kaikkiaan 45. Kerrostalon on rakennuttanut Hartela ja kalusteet on toimittanut Novart.Novart on Suomen suurin keittiöitä, kylpyhuonekalusteita ja säilytysjärjestelmiä valmistava yritys. Se tekee muun muassa A la Carte- ja Petra-keittiöitä. Käpylässä sijaitsevan taloyhtiön kalusteet ovat Petra-mallistosta.on reklamoinut sekä Hartelaa että Novartia toukokuussa, mutta vikoja ei ole korjattu. Miksi vikojen korjaamisessa on viivytelty?Hartelan Etelä-Suomen takuutöistä vastaavan apulaisjohtajan Markku Utriaisen https://www.hs.fi/haku/?query=markku+utriaisen mukaan taloyhtiön toukokuinen yhteydenotto ei ollut varsinainen reklamaatio vaan ilmoitus siitä, että kalusteissa on havaittu vikoja.”Olen jäänyt odottavalle kannalle, koska ilmoituksessa kerrottiin, että taloyhtiö toimittaa tarkemman raportin myöhemmin. Se on toimitettu heinäkuun lopulla. Siinä vikoja on yksilöity valokuvin ja kerrottu, missä huoneistoissa vikoja on ilmennyt.”sanoo lähettäneensä reklamaation Novartille samana päivänä, kun on saanut sen.”Kun mittavasta reklamaatiosta on kyse, paikan päällä on pidettävä katselmus ja sen jälkeen tavarantoimittaja ilmoittaa, mitä tekee. Pallo on nyt Novartilla. Tämä on tietysti valitettavaa asiakkaiden tiimoilta.”Onko asunnonostajalla syytä olettaa, että kalusteet hajoavat muutamassa vuodessa?”Ei toki. Kyllä kalusteiden pitää kestää pidempään kuin viisi vuotta. Emme ole käyttäneet Novartin kalusteita kosteissa tiloissa sen jälkeen, kun näitä ongelmia on havaittu. Pyrimme oppimaan. Emme tietenkään halua tehdä huonoa jälkeä”, Markku Utriainen sanoo.on avain­lippu­tunnus, ja sekä A la Carte- että Petra-keittiöitä valmis­tetaan Suomessa. Merkin myöntäneen Suoma­laisen Työn liiton mukaan ”avainlipun avulla voi viestiä tuotteen tai palvelun suomalaisesta alkuperästä luotettavasti”.Petra-keittiöissä on koko käyttöiän ajan takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, ja lisäksi tietyille komponenteille on viiden tai kymmenen vuoden takuu.mahdollistaa kohtuuhintaisen omistusasumisen. Hitas-asunnon hankkiminen on vapaarahoitteista asuntoa halvempaa, sillä Helsingin kaupunki määrittää hitas-asunnoille enimmäishinnat.

Tehdäänkö hitas-taloihin laadultaan heikompia kalusteita kuin muihin kohteisiin, Novartin toimitusjohtaja Annika Vainiohttps://www.hs.fi/haku/?query=annika+vainio?

”Meillä on erittäin laaja mallisto ja useita eri materiaalivaihtoehtoja. Totta kai käyttökesto poikkeaa toisistaan. Se on luonnollista. Mutta kaikki tuotteemme tehdään laatustandardien mukaisesti. Mitään huonoa emme tee.”

Paljonko kalusteistanne tulee reklamaatioita?

”Toki meille tulee reklamaatioita. Lukuja ei ole antaa, mutta suhteessa toimittamiimme kalustemääriin hyvin pientä on.”

Mistä johtuu, että kalusteet ovat huonossa kunnossa muutaman vuoden käytön jälkeen?

”Äärimmäisen vaikea ottaa kantaa, kun ei ole tehty katselmusta.”

Miksei, vaikka taloyhtiö on ollut yhteydessä jo toukokuussa?

”Olemme ohjanneet taloyhtiötä olemaan yhteydessä rakennusliikkeeseen. Rakennusliikkeeltä reklamaatio on tullut meille vasta heinäkuun lopulla.”

Miten asia etenee?

”Yleisimpiä ovat pintojen virheet.”

