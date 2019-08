Osakas joutuu maksamaan taloyhtiön parvekeremontin tai autopaikkojen kuluja vaikkei niistä hyötyisikään – Testaa, kuinka suoriudut taloyhtiötentistä

Koti

Osakas joutuu maksamaan taloyhtiön parvekeremontin tai autopaikkojen kuluja vaikkei niistä hyötyisikään

Tuttu tilanne

Remontointi

Väite:

Autopaikat

Väite:

Saunavuorot

Pesutupa

Parvekeremontti

Hissiremontti

Vesivahingot

Asiantuntijat: Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm ja Annika Luhtanen.

taloyhtiössä: remontti tai kunnossapitotyö lähestyy, ja keskustelu kääntyy kustannuksiin.Ai että minunko pitäisi maksaa naapurin parvekkeen remontista ja autopaikkojen kunnostamisesta, vaikka minulla ei ole parveketta eikä edes autoa?Tämä hämmentää monia taloyhtiössä asuvia, samoin esimerkiksi pesutuvan ja saunan käyttöön liittyvät maksut.Mutta niin se on, että taloyhtiössä asuessa joutuu maksamaan paitsi omia myös yhteisiä ja välillä naapurinkin kuluja.Kokosimme vastaukset taloyhtiöissä usein kuultaviin väitteisiin. Testaa, osaatko vastata väitteisiin oikein.Osalla taloyhtiöiden osakkaista on harhaluulo siitä, että he omistavat asuntonsa. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka puhutaankin omistusasumisesta.Tarkalleen ottaen taloyhtiön osakkaat omistavat osakkeita, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan. Itse huoneiston eli sen seinät, lattiat, katot ja muut osat omistaa taloyhtiö.Osakas saa kyllä tehdä asunnossaan remontteja muttei täysin omin päin. Kiinteistön omistajalla eli käytännössä taloyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus asettaa ehtoja sille, mitä huoneistoissa saa tehdä.Taloyhtiö voi asettaa ehtoja esimerkiksi silloin, jos muutostyö saattaa vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa haittaa naapurille. Siksi osakkaan täytyy ennen remonttia tehdä taloyhtiölle kirjallinen muutostyöilmoitus. Sen käsittelee yleensä isännöitsijä.Maalauksen ja tapetoinnin kaltaisia pintaremontteja saa tehdä ilman ilmoitustakin.Autopaikoista syntyy monenlaisia kuluja. Autopaikoilla olevat lämmitystolpat kuluttavat sähköä. Lisäksi autopaikkoja joudutaan talvisin putsaamaan lumesta. Asfaltointia saatetaan uusia ja parkkiruutuja maalata.Vaikka taloyhtiöt perivät autopaikkojen käyttäjiltä autopaikkamaksua, maksu on usein vain nimellinen. Se ei välttämättä riitä kustantamaan kaikkia autopaikkojen käytöstä aiheutuvia kuluja.Nämä, kuten muutkin taloyhtiön kulut, katetaan kaikilta osakkailta perittävillä vastikevaroilla.Kuten autopaikkamaksu, myös saunavuorosta perittävä käyttömaksu on usein nimellinen ja sillä katetaan tyypillisesti hallinnollisia kuluja.Kaikki osakkaat maksavat vastikkeissaan saunan käytöstä aiheutuvia sähkö-, siivous- ja vesilaskuja, vaikka jokainen ei olisi varannut saunavuoroa itselleen.Itse asiassa saunan voidaan katsoa olevan asukkaiden palvelua, eikä siitä välttämättä tarvitse periä käyttäjiltä erillistä maksua lainkaan.Korkeimman oikeuden (KKO) tekemän linjauksen mukaan taloyhtiö voi halutessaan päättää tarjota kaikille osakkaille maksuttoman saunavuoron. KKO:n mukaan tällainen yhtiökokouksen tekemä päätös ei ole asunto-osakeyhtiölain vastainen.Taloyhtiöllä on täysi oikeus periä tai olla perimättä maksua pesutuvan käytöstä. KKO:n ratkaisun mukaan yhtiökokous voi päättää, että myös pesutuvan kulut katetaan vastikevaroin.Pesutuvan laitteiden huollosta sekä sähkön ja veden kulutuksesta koituviin kustannuksiin voivat joutua osallistumaan siis kaikki osakkaat siitä huolimatta, ettei pesutupaa käyttäisi koskaan.Tämä ei loukkaa osakkaiden yhdenvertaisuutta eikä muutenkaan riko asunto-osakeyhtiölakia, koska kaikilla osakkailla on halutessaan oikeus käyttää pesutupaa.Kaikki osakkaat kantavat kortensa kekoon myös parvekeremontissa. Näin on siitä huolimatta, että omassa huoneistossa ei olisi parveketta eikä parvekeremontista hyötyisi itse suoraan mitenkään.Parvekkeiden korjaus kuuluu pitkälti taloyhtiön vastuulle, ja osakkaat maksavat taloyhtiön kulut vastikkeessaan, niin kuin aiemmin on jo kerrottu.Taloyhtiössä on vaikea päästä kaikkia osakkaita tasan tarkkaan yhtä paljon hyödyttävään tilanteeseen. On tavallista, että yhtiön teettämät korjaukset hyödyttävät osakkaita hieman eri tavoin.Hissien hankintakustannukset ja vastaisuudessa myös huoltokustannukset rasittavat kaikkia osakkaita, vaikka asuisi ensimmäisessä kerroksessa eikä tarvitsisi hissiä arjessaan.Jos alemmissa kerroksissa asuvista tuntuu, että he maksavat turhasta, kannattaa muistaa tämä: ylhäällä asuvat maksavat hissien hankintakustannuksista joka tapauksessa enemmän.Hissien hankintakustannuksia laskiessa asuinkerros huomioidaan käyttämällä kerroskerrointa. Asuinkerroksen lisäksi kustannuksiin vaikuttaa vastike­peruste, esimerkiksi asunnon koko.Hissien ylläpitokustannukset sen sijaan katetaan kaikilta osakkailta perittävillä vastikkeilla ilman kerroskerrointa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräystä erillisestä hissivastikkeesta.Putkien ja rakenteiden kunnossapito kuuluu taloyhtiölle.Jos vuotava putki aiheuttaa vesivahingon, joka leviää rakenteita pitkin muutamaan huoneistoon, rakenteita ja asuntoja joudutaan purkamaan, kuivattamaan ja remontoimaan.Taloyhtiön kuuluu maksaa korjaus, eli käytännössä laskun maksavat kaikki osakkaat yhdessä. Remontissa noudatetaan kuitenkin taloyhtiön perustasoa. Se tarkoittaa sitä, että taloyhtiön ei tarvitse korvata osakkaan itse hankkimia marmoreita vaan se asennuttaa remontissa peruslaatat.Jos tuntuu epäreilulta, että itse pitää kärsiä toisille aiheutuneista vahingoista, asiaa voi ajatella toisinpäin: mitä, jos vahinko sattuisi omalle kohdalle? Kelpaisiko taloyhtiön yhteisön tuoma turva silloin?