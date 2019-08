”Yhdessä taloyhtiössä hanoista ei tullut lainkaan kylmää vettä” – rakentamisesta ja uusista asunnoista valitetaan yhä enemmän

Koti

”Yhdessä taloyhtiössä hanoista ei tullut lainkaan kylmää vettä” – rakentamisesta ja uusista asunnoista valitet

Rakentamisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusien asuntojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakentamisen laatuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Näppituntuma on, että eniten tulee yhteydenottoja laatuvirheistä.”

Yhdenotot

Toisenlaisen kuvan

https://www.hs.fi/koti/art-2000006038768.html

https://www.hs.fi/koti/art-2000005928496.html

Rakentamisen laadusta

Onko sinulla tai taloyhtiölläsi rakennusyhtiön kanssa iso kiista rakentamisen laadusta tai takuukorjauksista? Kerro siitä toimitukselle sähköpostilla: hs.koti@hs.fi mailto:hs.koti@hs.fi