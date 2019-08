Myös Helsingin seurakunnat nostavat tonttien vuokria Lehtisaaressa: kaksiossa tonttivastike nelinkertaistuu

Fakta

Helsingin ja Vantaan seurakuntien mailla sijaitsevat taloyhtiöt Lehtisaaressa



Helsingin:



Asunto Oy Hiidenkiukaantie 1–3



Asunto Oy Lehtisaarentie 6



Asunto Oy Lehtisaarentie 8



Asunto Oy Kalkkipaadentie 1



Asunto Oy Kalkkipaadentie 2



Asunto Oy Kalkkipaadentie 3



Kalksten Properties KOy



Asunto Oy Kalkkipaadentie 8



Vantaan:



As Oy Hiidenkiukaan Salpa



As Oy Liljasaarentie 3



As Oy Liljasaarentie 2–8



As Oy Liljasaarentie 5



As Oy Lehtisaaren Salpa,



As Oy Rantalehto Helsinki



As Oy Säästöketo



As Oy Tykistökapteenintie 1



As Oy Tykistökapteenintie 2



As Oy Tykistökapteenintie 5