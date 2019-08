Hollywoodin talorähjästä oli glamour kaukana, kun suomalaisnäyttelijä sen osti: toukat asuivat kokolattiamatossa ja takkatiiletkin oli varastettu

Kuka?

Anna Easteden



42-vuotias näyttelijä. Näytellyt enimmäkseen amerikkalaisissa televisiosarjoissa.



Sekä Suomen että Yhdysvaltain kansalainen. Kotoisin maanviljelijäperheestä Tohmajärveltä. Alun perin sukunimeltään Shemeikka. Keksi itselleen nimen Easteden, koska on kotoisin Itä-Suomesta ja asunut Kaukoidässä.



Halusi teini-ikäisenä pois Tohmajärveltä ja keksi pakosuunnitelmakseen mannekiinikoulun käymisen. Alkoi työskennellä mallina, pääsi maailmalle ja asui muun muassa Japanissa, Hongkongissa ja Taiwanissa. Suoritti kuitenkin isänsä vaatimuksesta lukion Joensuun lyseon lukion iltalinjalla.



Aloitti näyttelijänuransa tekemällä televisiomainoksia Japanissa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa.



Haaveillut diplomaatinurasta, siksi opiskellut alemman korkeakoulututkinnon University of Californiassa Berkeleyssä pääaineenaan valtiotiede.



Asunut Los Angelesin alueella vuodesta 2000. Naimisissa baseball-valmentaja Rob McKinleyn kanssa. Pariskunnalla on puolitoistavuotias tytär Everett.