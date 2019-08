Polkupyöräilijät suhaavat taloyhtiön ulkokäytävän läpi Länsi-Pasilassa: Helsingin kaupunki myöntää virheen työmaan liikenteenohjauksessa

Koti

Polkupyöräilijät suhaavat taloyhtiön ulkokäytävän läpi Länsi-Pasilassa: Helsingin kaupunki myöntää virheen työ

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Punkarin mukaan

Projektinjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungin vuokratontilla olevalla taloyhtiöllä saattaa olla oikeus tonttivuokran alennukseen.

Onko

Samaa mieltä

”Liikennettä ei noin vain voi ohjata sinne.”

Vaikka oikeutta

Melu- ja pölyhaitastakin voisi teoriassa saada korvausta.

Ekroos

Pöly- ja meluhaittaa