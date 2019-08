Koti

Uudisasuntojen kauppa hidastuu: satoja vastavalmistuneita koteja tyhjillään

Uudisasuntojen kauppa

Tornitalojen

Kiinteistönvälitysketju

YIT:llä oli kesäkuun lopussa lähes 450 valmista asuntoa myymättä.

Rakennusyhtiö

Yksityiset asuntosijoittajat vetäytyivät.

Sijoittajille suunnattuja pieniä asuntoja on nyt vaikea myydä.

Yksityisten sijoittajien

Sp-Kodin

Skanskalla on eniten myymättömiä asuntoja Oulussa.

Skanskan

Bonava

Uusien asuntojen hinnat tuskin laskevat.

Jos myyntiajat

”Triplassakin asuntoja myydään 8 000 euron neliöhinnalla.”

Rakennusliikkeiden ”erikoistarjoukset” saattavat lisääntyä.