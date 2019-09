Karoliina Beckman asuu miehensä ja lapsikatraan kanssa 72 neliön loft-asunnossa – ”Monet ihmettelevät, miten pystymme elämään ilman ovia”

Koti

Vähemmän riittää

Sammuttajankatu.

Lähes

Hetkinen

Kekseliäs

Paavo Beckman

Oli

”Kaikki, mihin on sanottu ei, on tapahtunut.”

Beckmanit

Espanjasta

Karoliina Beckman

Entisen

Keittiön

Parvi

Kuohuviiniä

Asuntoon

Asumistyyli

Pieni nurkkaus riittää lapselle, jos omaa huonetta ei ole

Ennusteiden

”Ahtaissa tiloissa aikuinen huomaa kenties lapsen tunnetilat paremmin.”

Hän muistuttaa

”Helsingissä on vielä villirantoja ja kallioita – niitä pitää vaalia.”

Varhaiskasvatuksen

”Lapsi voi tehdä majoja vaikka lakanoista tai pahvilaatikoista.”

Kalliala

Kallialan