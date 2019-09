Urakoitsija laskutti remontin tilaajaa yli sadasta työtunnista, vaikka töitä oli tehty vain vähän – Näin varmistat, että remonttimiehet eivät vetelehdi

Koti

Urakoitsija laskutti remontin tilaajaa yli sadasta työtunnista, vaikka töitä oli tehty vain vähän – Näin varmi

Rakennusmiesten

Mutta

1. Kilpailuta tekijät

Tärkeintä

2. Tee kirjallinen sopimus

Kun

Sopimukseen kannattaa kirjata mahdollisimman tarkasti ainakin nämä:

- Mitä remontissa tehdään?

- Mitä materiaaleja käytetään?

- Kuka tekee minkäkin työvaiheen?

- Milloin remontti alkaa ja päättyy?

- Paljonko työaikaa arviolta kuluu?

- Mistä kaikesta ja mihin hintaan tilaajaa veloitetaan?

- Millaisia seuraamuksia viivästyksestä tulee?

- Kuka suorittaa mahdolliset lisätyöt?

3. Pyydä työmiehiä pitämään päiväkirjaa

Kehittämiskeskukseen

Juva suosittelee, että remontin tilaaja edellyttää remontin tekijöitä pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja -tehtävistä, tarvikehankinnoista ja tarvikkeiden käytöstä. Kirjanpidon pitäisi olla päiväkohtaista.

4. Valvo ja dokumentoi remonttia

Töiden

työmaalle kannattaa tehdä tarkastuskäyntejä esimerkiksi muutaman kerran viikossa

Työmaata on hyvä dokumentoida ottamalla valokuvia eri työvaiheista. Kuvia voi verrata urakoitsijan pitämään listaan työtunneista ja tehtävistä.

5. Älä maksa virheestä

Kun remontti on valmis, tilaaja on tarkistanut työn laadun ja hyväksynyt sen, hän voi maksaa laskun.