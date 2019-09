Trendikäs sisustaja valitsee nyt pehmeitä värejä ja pyöreitä muotoja, mutta potee samalla huonoa omatuntoa uuden hamuamisesta

Koti

Sisustajan huono omatunto

Sisustusalan firmat kilpailevat kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä

Hyggeily on menossa ohi

Malla Tapio kertoo sisustustrendeistä Habitaren Arena-lavalla su 15.9. klo 12.

Nuorten suunnittelijat aloittivat oman tuotannon

Suomalaisesta nuoresta muotoilusta esitelmöi Elisa Luoto Habitaren Decor-lavalla to 12.9. klo 15.30.

Hälytyskellojen pitäisi soida, jos Kiinassa tehty tuoli maksaa Suomessa 50 euroa

Taideteos voi seurata mukana kuin elämänkumppani

Habitare Helsingin Messukeskuksessa 11.–15.9. Petra Innanen puhuu kuvataiteen ja värin merkityksessä Habitaressa päivittäin klo 15.

Mitä eroa on kirppiskalusteella ja vintagehuonekalulla? Ja onko sillä väliä?

Trendikkäät bloggaajat sisustavat jo 80-luvun Venetsia-tuoleilla

Pitkään

Katja Weiland-Särmälä luennoi otsikolla ”Miksi sisustaa vintagella?” Habitaren Decor-lavalla su 15.9. klo 12.