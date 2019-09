Jopa pientalon lasiterassin suunnitteluun täytyy palkata arkkitehti – Espoota syytetään järjettömän lupabyrokratian pyörittämisestä

Koti

Jopa pientalon lasiterassin suunnitteluun täytyy palkata arkkitehti – Espoota syytetään järjettömän lupabyrokr

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä tapahtuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

https://www.hs.fi/koti/art-2000005708417.html

Osa

Espoo