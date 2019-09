Koti

Haaveiletko uudistavasi kylpy­huoneen pinnat mikro­sementillä vanhojen laattojen päälle? ”Aivan varma tulos on

Sisustuslehdet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloitetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikrosementissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttajat kertovat lakan halkeilusta, painaumista ja värjäymistä mikrosementtipinnassa

Tutkittua tietoa

Suomessa

Märkätilan rakenteessa ei saisi olla kahta vedeneristettä päällekkäin

Hännikäinen

Jos vettä jää kahden vedeneristeen väliin, syntyy helposti homeongelma

Jos lakka mikrosementin päällä menee puhki, kosteus on kohta rakenteissa

Markelin-Rantala

”Jokainen sauma ja läpivienti on heikko kohta ja potentiaalinen vuotopaikka”

Dekofloor-sisustuslaastia

Halpa hinta ja nopea työ houkuttelevat

Märkätilapaneelien

Vaihtoehtoiset

https://www.hs.fi/remontointi/

mailto:hs.koti@hs.fi