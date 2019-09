Naapuri paljasti aiemman asukkaan omin päin teettämän kylpyhuoneremontin – Voiko asunnon ostaja joutua vastuuseen amatööriasentajan virityksistä?

Koti

Naapuri paljasti aiemman asukkaan omin päin teettämän kylpyhuoneremontin – Voiko asunnon ostaja joutua vastuus

1990-luvulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastuukysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloitetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vahingonkorvaus­vastuu aiemman osakkaan remontista ei siirry uudelle omistajalle.

Kun

Uusi osakas

Lopuksi

Tarkasta asuntoesittelyssä, mitkä tilat näyttävät alkuperäistä rakennusvuotta myöhemmin remontoiduilta.

Luvaton

mailto:hs.koti@hs.fi