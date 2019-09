Koti

Haluaisitko kotiisi hehkuvan Mona Lisan? Lämpöpattereihin saa nykyään jopa taidejäljennöksiä

Taas on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämmityksen saa päälle kännykkäsovelluksen ja wifi-yhteyden avulla.

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ollilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ison tilan lämmittävät infrapunalämmittimet ovat vielä kalliita.

Halvan

Miten