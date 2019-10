”Putkiremontti ei ole tällä hetkellä ajankohtainen”, lupasi taloyhtiö asunnon ostajalle – Yhtiö joutui maksamaan korvaukset, kun vuotovahinko johtikin remonttiin

Koti

”Putkiremontti ei ole tällä hetkellä ajankohtainen”, lupasi taloyhtiö asunnon ostajalle – Yhtiö joutui maksama

Huolimattomasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeus: Vahingonkorvausvastuu voi olla myös taloyhtiöllä.

Kiinteistöjuridiikkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiön on tärkeää pitää kunnossapitotarveselvitys ajan tasalla.

Hovioikeuden

Taloyhtiön

Hänen