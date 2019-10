Koti

Nyt loppuu myyrien mässäily – Paketoi kukkasipulit metalliverkon sisään, kun istutat ne kevättä varten

Mihin

Puutarha

Kaiva

Myyräsuojana

Myös

Myös metsähiiri voi nakertaa kukkasipuleita.

Sipulit

Valkosipulin löyhkä karkottaa myyriä.

Vesimyyrä

Istuta

Voit kokeilla

Suojaa kukkasipulien versot keväällä pupuilta

Kun